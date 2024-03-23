Генсек ООН Антонио Гутерриш проверит ситуацию на границе с Газой, где застряли 7000 грузовиков с гумпомощью

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сегодня проверит ситуацию с пропуском гумпомощи через границу с Газой, где по словам местных застряли 7000 грузовиков с помощью. В сдерживании потока обвиняют Израиль. Об этом со ссылкой на слова губернатора Северного Синая Мохамеда Шуша пишет Times Of Israel, передает УНН.

Детали

Губернатор Северного Синая Мохамед Шуша рассказал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который как раз прибыл с визитом в Египет, о том, что около 7000 грузовиков ждут на Северном Синае, чтобы доставить помощь в Газу. Впрочем из-за процедур проверки, которых требует Израиль, они не могут доставить помощь.

Эти комментарии содержатся в заявлении офиса Шуши, когда глава ООН прибыл в Эль-Ариш на северном Синае в Египте, куда доставляется и хранится большая часть международной помощи для Газы.

Ожидается, что Гутерриш посетит границу Египта с Газой позже сегодня, чтобы возобновить призывы к прекращению огня и войны, бушующей уже более пяти месяцев.

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