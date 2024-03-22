Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  106901 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  114955 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  146077 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  118561 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135681 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128852 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142125 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145511 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133645 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128521 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 17:18  •  170010 просмотра
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  199926 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  299182 просмотра

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

Армия обороны Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме, в том числе 358 членов ХАМАС и "Исламского джихада", во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Война •   •  22981 просмотра
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

Взрывы были слышны в Днепропетровской и Сумской областях Украины, что вызвало воздушную тревогу, с сообщениями о крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Киевской области, а также об объектах инфраструктуры, которые были нацелены на врага.

Общество •   •  25757 просмотра
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов

В пятницу утром в Хмельницкой области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких городах и селах.

Общество •   •  24400 просмотра
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов

По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов

Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, повредив инфраструктуру и гражданские здания, информация о жертвах не подтверждена.

Общество •   •  24765 просмотра
По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов

В США готовятся к аресту активов Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.

политика •   •  25322 просмотра
В США готовятся к аресту активов Трампа

В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

Россия осуществила около 15 взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова, вызвав пожары и проблемы с электроснабжением.

Общество •   •  25591 просмотра
В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

Европейский Союз планирует обойти запрет Договора о ЕС на закупку оружия из своего бюджета, чтобы увеличить военную помощь Украине.

Война •   •  26525 просмотра
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, город, по сообщениям, был обстрелян российскими войсками, что вызвало воздушную тревогу в регионе.

Война •   •  25964 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, поскольку город попал под вражеский обстрел: российские войска выпустили несколько групп шахидов и крылатых ракет в сторону страны.

Война •   •  69100 просмотра
В Запорожье слышны звуки взрывов

Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым

Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.

Здоровье •   •  25068 просмотра
Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым