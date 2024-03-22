Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала более 500 подозреваемых в терроризме во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что операция в "Аш-Шифе", начатая 18 марта, продолжается.

Это операция с самым большим скоплением террористов, задержанным нами с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых являются террористами "Хамаса" и "Исламского джихада" утверждает израильская армия.

В ЦАХАЛа добавили, что бои в зданиях больницы продолжаются, и несколько террористов забаррикадировались возле отделения неотложной помощи.

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