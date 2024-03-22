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Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе
Армия обороны Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме, в том числе 358 членов ХАМАС и "Исламского джихада", во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва
Взрывы были слышны в Днепропетровской и Сумской областях Украины, что вызвало воздушную тревогу, с сообщениями о крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Киевской области, а также об объектах инфраструктуры, которые были нацелены на врага.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
В пятницу утром в Хмельницкой области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких городах и селах.
По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов
Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, повредив инфраструктуру и гражданские здания, информация о жертвах не подтверждена.
В США готовятся к аресту активов Трампа
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.
В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре
Россия осуществила около 15 взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова, вызвав пожары и проблемы с электроснабжением.
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины
Европейский Союз планирует обойти запрет Договора о ЕС на закупку оружия из своего бюджета, чтобы увеличить военную помощь Украине.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, город, по сообщениям, был обстрелян российскими войсками, что вызвало воздушную тревогу в регионе.
В Запорожье слышны звуки взрывов
В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, поскольку город попал под вражеский обстрел: российские войска выпустили несколько групп шахидов и крылатых ракет в сторону страны.
Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым
Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.