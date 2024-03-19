Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции

Израильские военные на прошлой неделе ликвидировали одного из лидеров боевого крыла группировки ХАМАС Марвана Иссу. Информацию подтвердил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена на пресс-брифинге, передает УНН.

Третий человек в иерархии ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской операции на прошлой неделе. Остальные высшие руководители скрываются, вероятно, глубоко в сети туннелей ХАМАС, но правосудие настигнет и их - сказал Салливан в ходе брифинга.

Перед пресс-конференцией в понедельник президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с 15 февраля поговорили по телефону, - разговор был посвящен ситуации в городе Рафах в секторе Газа и гуманитарной помощи местному населению.

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США хотят предотвратить наземное наступление Израиля в Рафахе, - советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден попросил Нетаньяху направить в Вашингтон в ближайшие дни группу представителей военных, спецслужб и специалистов по гуманитарной помощи, чтобы обсудить возможные альтернативы. Нетаньяху согласился отправить такую команду.

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