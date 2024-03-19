Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  63603 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  146209 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  133300 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  131544 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131339 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191300 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190804 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187715 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170655 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117878 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

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15 марта 2024, 12:36  •  287515 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  373089 просмотра

Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции

Третий по значимости лидер боевого крыла ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции на прошлой неделе.

Новости Мира •   •  11333 просмотра
Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции

российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море - Гуменюк

российские ракетоносцы уже месяц не несут боевого дежурства в Черном море, лишь патрульные катера время от времени появляются, чтобы починить боновые заграждения.

Война •   •  13384 просмотра
российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море - Гуменюк

Дела Майдана: будут судить четырех экс-руководителей подразделений милиции за силовой разгон акций протеста в Черкассах

Четырех бывших работников милиции Черкасской области, будут судить за отдачу незаконных приказов о силовом разгоне протестующих 20 февраля 2014 года, что привело к ранению 13 протестующих и повреждению транспортных средств.

политика •   •  13872 просмотра
Дела Майдана: будут судить четырех экс-руководителей подразделений милиции за силовой разгон акций протеста в Черкассах

ЕС подготовил закон о доходах от замороженных активов рф для Украины, поступать могут начать уже в июле - Bloomberg

Европейский Союз подготовил законодательство, которое позволит Украине с июля получать доходы от замороженных российских активов, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для финансирования поставок вооружений и поддержки украинской оборонной промышленности.

Война •   •  15064 просмотра
ЕС подготовил закон о доходах от замороженных активов рф для Украины, поступать могут начать уже в июле - Bloomberg

Пытался выявить места базирования ПВО: на Николаевщине задержали информатора разведки рф

Бывший сотрудник местного оборонного завода в Николаевской области был задержан за попытку раскрыть расположение украинских систем противовоздушной обороны для российской разведки.

Война •   •  13205 просмотра
Пытался выявить места базирования ПВО: на Николаевщине задержали информатора разведки рф

В январе Украина импортировала почти столько же дронов, как и телефонов

В январе Украина импортировала беспилотников на сумму $99 млн, что составляет 2% от общего объема импорта, почти столько же, сколько было импортировано телефонов на сумму $114 млн, что составляет 2,2% от общего объема импорта.

Война •   •  14077 просмотра
В январе Украина импортировала почти столько же дронов, как и телефонов

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы банка, который находится в процессе ликвидации, по значительно заниженным ценам, нарушая принцип продажи.

Экономика •   •  63603 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Армия рф утром сбросила авиабомбы на Казачью Лопань в Харьковской области: повредили инфраструктуру

Российские оккупанты около 9 утра нанесли авиаудары по Казачьей Лопани, повредив частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и линии электропередач.

Война •   •  15066 просмотра
Армия рф утром сбросила авиабомбы на Казачью Лопань в Харьковской области: повредили инфраструктуру

В США обеспокоены планами Нетаньяху осуществить наступление в Рафахе

США предостерегают Израиль от масштабного наземного вторжения в Рафах в Газе, ссылаясь на беспокойство по поводу ухудшения гуманитарного кризиса и дальнейшей международной изоляции Израиля.

Новости Мира •   •  13566 просмотра
В США обеспокоены планами Нетаньяху осуществить наступление в Рафахе

На Запорожском направлении воины ССО сожгли 10 единиц тяжелой и автотехники врага

На Запорожском направлении Силы специальных операций уничтожили 10 единиц тяжелой и автомобильной техники противника, в частности самоходные пушки, гаубицы, бронетранспортер и грузовики.

Война •   •  15486 просмотра
На Запорожском направлении воины ССО сожгли 10 единиц тяжелой и автотехники врага