В США обеспокоены планами Нетаньяху осуществить наступление в Рафахе

Белый дом обнародовал решительное публичное предупреждение Израиля против вторжения в многолюдный город Рафах в секторе Газа, заявив, что это углубит гуманитарный кризис в осажденном анклаве. Об этом передает УНН со ссылкой на Times of Israel и Aljazeera.

Большая наземная операция была бы ошибкой. Это приведет к большему количеству смертей среди невинного гражданского населения, ухудшит и без того ужасный гуманитарный кризис, углубит анархию в Газе и еще больше приведет к международной изоляции Израиля - сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, предлагая информацию о 45-минутном телефонном разговоре президента США Байдена и Нетаньяху.

Телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом стал 20-м с начала войны после нападения ХАМАСа 7 октября, но первым с середины февраля 2024 года. Следует напомнить также речь давнего произраильского сторонника и лидера сенатского большинства Чака Шумера, который призвал к досрочным выборам в Израиле, чтобы заменить Нетаньяху, который, по словам старейшего еврейского законодателя в Конгрессе, "сбился с пути".

По данным израильских СМИ и пресс-службы правительства Израиля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что Израиль полон решимости "достичь всех целей войны" в Газе, включая "ликвидацию ХАМАС.

Мы обсудили последние события в войне, включая обязательства Израиля достичь всех целей войны: уничтожить ХАМАС, освободить всех наших заложников и гарантировать, что Газа больше не представляет угрозы для Израиля, одновременно предоставляя необходимую гуманитарную помощь". гражданскому населению - сказал в этом заявлении Биньямин Нетаньяху.

Напомним,

ЕС согласился ввести санкции против членов ХАМАС и экстремистских израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, что стало первым случаем, когда блок санкционировал насильственные действия со стороны израильских поселенцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы лидера демократов в Сенате США Чака Шумера провести досрочные выборы в Израиле, заявив, что это отвлечет внимание от конфликта с ХАМАС в Газе.