Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

По оценкам американских военных, строительство временного плавучего дока на берегу Газы для ускорения гуманитарных операций может занять два месяца. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден объявил об этом плане в своей речи о положении страны в Конгрессе, назвав ситуацию в секторе Газа "сердцераздирающей", поскольку израильские военные продолжают свои бомбардировки в ответ на ХАМАС после террористической атаки боевиков на Израиль 7 октября.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил в пятницу, что для строительства пирса может потребоваться до 60 дней и участие более 1000 американских военных. Райдер подтвердил обещание Байдена, что ни один военнослужащий США не войдет в Газу во время строительных работ.

Контекст

Байден объявил о своем плане пристани после того, как Организация Объединенных Наций сообщила о "неизбежном" голоде в регионе Газа на фоне сообщений о том, что военная операция Израиля препятствует доставке помощи и продовольствия по дорогам на палестинскую территорию с населением 2,3 миллиона человек.

ООН в среду предупредила, что население Газы страдает от "катастрофического голода" после более чем пяти месяцев конфликта.

Райдер сказал, что план строительства плавучего дока находится на ранних стадиях и что американские военные сотрудничают с другими сторонами, включая Израиль, чтобы проработать детали строительства.

Дополнение

ЕС, тем временем продвигает планы по открытию морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу с Кипра. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам в пятницу, что первое судно высадится в ближайшие дни.