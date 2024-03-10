ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 23:22  •  4043 просмотра

Read in English

Байден объявил о планах построить временный плавучий док на побережье Газы в течение 60 дней, чтобы ускорить операции по оказанию гуманитарной помощи на фоне продолжающейся израильской военной кампании и неизбежного голода в регионе.

По оценкам американских военных, строительство временного плавучего дока на берегу Газы для ускорения гуманитарных операций может занять два месяца. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден объявил об этом плане в своей речи о положении страны в Конгрессе, назвав ситуацию в секторе Газа "сердцераздирающей", поскольку израильские военные продолжают свои бомбардировки в ответ на ХАМАС после террористической атаки боевиков на Израиль 7 октября.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил в пятницу, что для строительства пирса может потребоваться до 60 дней и участие более 1000 американских военных. Райдер подтвердил обещание Байдена, что ни один военнослужащий США не войдет в Газу во время строительных работ.

Контекст

Байден объявил о своем плане пристани после того, как Организация Объединенных Наций сообщила о "неизбежном" голоде в регионе Газа на фоне сообщений о том, что военная операция Израиля препятствует доставке помощи и продовольствия по дорогам на палестинскую территорию с населением 2,3 миллиона человек.

ООН в среду предупредила, что население Газы страдает от "катастрофического голода" после более чем пяти месяцев конфликта.

Райдер сказал, что план строительства плавучего дока находится на ранних стадиях и что американские военные сотрудничают с другими сторонами, включая Израиль, чтобы проработать детали строительства.

Дополнение  

ЕС, тем временем продвигает планы по открытию морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу с Кипра. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам в пятницу, что первое судно высадится в ближайшие дни.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
pentagonПентагон
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
kiprКипр
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  128082 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  130397 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  131353 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  160098 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  89642 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108823 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110552 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108394 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109486 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130765 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

  •  4043 просмотра
Байден подписал законопроект для избежания шатдауна

Байден подписал законопроект для избежания шатдауна

  •  3717 просмотра
В Японии офисные работники испытали симулятор менструальной боли

В Японии офисные работники испытали симулятор менструальной боли

  •  4651 просмотра
В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

  •  7505 просмотра
В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов

  •  10472 просмотра
Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

  •  10253 просмотра
ОАЭ накрыли ливни с грозами

ОАЭ накрыли ливни с грозами

  •  9695 просмотра
На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

  •  11274 просмотра
На Николаевщине прогремели взрывы

На Николаевщине прогремели взрывы

  •  11060 просмотра
Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

  •  10171 просмотра

Популярные

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

  •  44768 просмотра
Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

  •  77795 просмотра
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

  •  54041 просмотра
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

  •  48010 просмотра
Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

  •  94921 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  142865 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  149952 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  160098 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  180500 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  184497 просмотра

Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

Байден объявил о планах построить временный плавучий док на побережье Газы в течение 60 дней, чтобы ускорить операции по оказанию гуманитарной помощи на фоне продолжающейся израильской военной кампании и неизбежного голода в регионе.

Война •   •  4043 просмотра
Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

Байден подписал законопроект для избежания шатдауна

Байден подписал закон о финансировании федеральных агентств до 2024 финансового года, избежав закрытия правительства и обеспечив финансирование в размере 460 миллиардов долларов.

политика •   •  3717 просмотра
Байден подписал законопроект для избежания шатдауна

В Японии офисные работники испытали симулятор менструальной боли

Мужчины-офисные работники в Токио пережили имитацию менструальных болей, чтобы лучше понять и поддержать своих коллег-женщин.

Общество •   •  4651 просмотра
В Японии офисные работники испытали симулятор менструальной боли

В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

Россияне атаковали 11 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 222 взрыва из артиллерии, минометов, БПЛА и ракет.

Война •   •  7505 просмотра
В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе, Украина, произошла серия взрывов, в связи с чем в регионе была объявлена воздушная тревога и сообщалось о запуске "шахидов" (вероятно, имеются в виду беспилотники-камикадзе иранского производства) в направлении Одессы с запада Николаевской области.

Война •   •  10472 просмотра
В Одессе прогремела серия взрывов

Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Белгородской областью за 24 часа, некоторые из них нанесли ущерб частным домам и газопроводу.

Война •   •  10253 просмотра
Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

ОАЭ накрыли ливни с грозами

Сильные дожди, грозы и град обрушились на ОАЭ с 8 по 10 марта, затопив улицы в крупных городах, вызвав задержку авиарейсов и заставив власти объявить погодные предупреждения.

Новости Мира •   •  9695 просмотра
ОАЭ накрыли ливни с грозами

На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

Пограничники и полиция спасли 51-летнего мужчину, который оказался под завалами после того, как российский обстрел обрушил перекрытие подвала в Черниговской области, травмировав ему ноги.

Война •   •  11274 просмотра
На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

На Николаевщине прогремели взрывы

В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, что заставило власти призвать жителей держаться подальше от окон и соблюдать правила безопасности.

Война •   •  11060 просмотра
На Николаевщине прогремели взрывы

Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

Михаил Кохан выиграл золотую медаль в метании молота на Кубке Европы по метаниям с рекордом сезона, что стало первой медалью Украины на этом турнире.

спорт •   •  10171 просмотра
Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию