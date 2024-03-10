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Будівництво морського порту Байдена в Газі може зайняти 60 днів – Пентагон

Київ • УНН

 • 85360 перегляди

Байден оголосив про плани побудувати тимчасовий плавучий док на узбережжі Гази протягом 60 днів, щоб прискорити операції з надання гуманітарної допомоги на тлі триваючої ізраїльської військової кампанії і неминучого голоду в регіоні.

Будівництво морського порту Байдена в Газі може зайняти 60 днів – Пентагон

За оцінками американських військових, будівництво тимчасового плавучого доку на березі Гази для прискорення гуманітарних операцій може зайняти два місяці. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден оголосив про цей план у своїй промові про стан країни у Конгресі, назвавши ситуацію в секторі Газа "серцероздиральною", оскільки ізраїльські військові продовжують свої бомбардування у відповідь на ХАМАС після терористичної атаки бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив у п'ятницю, що для будівництва пірсу може знадобитися до 60 днів і участь понад 1000 американських військових. Райдер підтвердив обіцянку Байдена, що жоден військовослужбовець США не ввійде в Газу під час будівельних робіт.

Контекст

Байден оголосив про свій план пристані після того, як Організація Об’єднаних Націй повідомила про "неминучий" голод у регіоні Газа на тлі повідомлень про те, що військова операція Ізраїлю перешкоджає доставці допомоги та продовольства дорогами на палестинську територію з населенням 2,3 мільйона осіб.

ООН у середу попередила, що населення Гази страждає від "катастрофічного голоду" після більш ніж п'яти місяців конфлікту.

Райдер сказав, що план будівництва плавучого доку знаходиться на ранніх стадіях і що американські військові співпрацюють з іншими сторонами, включаючи Ізраїль, щоб опрацювати деталі будівництва.

Доповнення  

ЄС, тим часом просуває плани щодо відкриття морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу з Кіпру. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила журналістам у п'ятницю, що перше судно висадиться найближчими днями.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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