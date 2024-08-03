Украина организовала вывоз 30 граждан из Ливана и мы продолжим эту работу. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

«Наше государство проводит сейчас эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан - это женщины с детьми, которые сейчас, в настоящее время, уже в безопасности. И мы продолжим эту работу. Всегда, когда где-то в мире есть потребность помочь нашим людям и вернуть их домой, мы это делаем и сделаем», - заявил Зеленский.

Ранее

Как сообщал УНН, ГУР и МИД организовали эвакуацию 30 украинцев из Ливана из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Эвакуированные, среди которых 21 женщина и 9 детей, прибыли в Польшу и получают необходимую помощь.

Контекст

В последние несколько дней Израиль и группировка «Хизбалла», действующая в Ливане, обменялись серией ударов. Так, вечером 27 июля в результате обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибло 12 человек - дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Власти Израиля обвинили в ударе «Хизбаллу» и заявили, что группировка «перешла все красные линии».

«Хизбалла», по сообщению Reuters, находится в состоянии „повышенной готовности“ и „зачистила“ некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.