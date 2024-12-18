Нетаньяху говорит, что израильские силы останутся в буферной зоне Сирии до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение»
Киев • УНН
Премьер Израиля заявил об удержании буферной зоны в Сирии до достижения нового соглашения. Заявление прозвучало с горы Хермон на фоне обострения конфликта и наращивания военного присутствия в регионе.
Глава правительства Израиля сделал свои комментарии с вершины горы Хермон, которая расположена на сирийской территории и примерно в 10 километрах (6 миль) от границы с Голанскими высотами.
Передает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
За прошедшие сутки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел брифинг на горе Хермон на сирийской территории, стратегическом месте с видом на Дамаск.
В своем заявлении Нетаньяху сказал: «Мы будем оставаться в этом важном месте, пока не будет найдено другое соглашение, которое будет гарантировать безопасность Израиля».
Справочно
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Напомнил
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