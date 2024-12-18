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Нетаньяху говорит, что израильские силы останутся в буферной зоне Сирии до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение»

Нетаньяху говорит, что израильские силы останутся в буферной зоне Сирии до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение»

Киев  •  УНН

 • 3284 просмотра

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Премьер Израиля заявил об удержании буферной зоны в Сирии до достижения нового соглашения. Заявление прозвучало с горы Хермон на фоне обострения конфликта и наращивания военного присутствия в регионе.

Глава правительства Израиля сделал свои комментарии с вершины горы Хермон, которая расположена на сирийской территории и примерно в 10 километрах (6 миль) от границы с Голанскими высотами.

Передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

За прошедшие сутки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел брифинг на горе Хермон на сирийской территории, стратегическом месте с видом на Дамаск.

В своем заявлении Нетаньяху сказал: «Мы будем оставаться в этом важном месте, пока не будет найдено другое соглашение, которое будет гарантировать безопасность Израиля».

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Справочно

Израиль захватил полосу земли на юге Сирии вдоль границы с Голанскими высотами через несколько дней после свержения Асада повстанческими группировками на прошлой неделе.

В воскресенье Израиль пообещал удвоить свое население на оккупированных Голанских высотах, заявив при этом, что угрозы со стороны Сирии сохраняются.

Лидер повстанцев Ахмад аль-Шараа заявил в субботу, что Израиль использует ложные предлоги, чтобы оправдать свои нападения на Сирию.

Напомнил

ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус, уничтожив склады с ракетами. Взрывы были настолько мощными, что вызвали землетрясение магнитудой 3 балла.

Американские чиновники сообщают о наращивании турецких войск и артиллерии вдоль границы с Сирией возле города Кобани. Ситуация напоминает события 2019 года перед предыдущим турецким вторжением.

ЦАХАЛ останется в Секторе Газа на протяжении многих лет, считает высокопоставленный израильский министр29 нояб. 2024, 09:40 • 15402 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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