ЦАХАЛ останется в Секторе Газа на протяжении многих лет, считает высокопоставленный израильский министр
Киев • УНН
Израильские военные останутся в Секторе Газа на долгие годы для борьбы с ХАМАС. Об этом заявил министр продовольственной безопасности Ави Дихтер, подтверждая строительство военной инфраструктуры в регионе.
Израильские военные останутся в Газе на долгие годы, борясь с новобранцами Камаса на этой территории, заявил высокопоставленный израильский министр Ави Дихтер, министра продовольственной безопасности Израиля и член израильского кабинета безопасности.
Представляю УНН из окружения на The Guardian.
Ави Дихтер, член кабинета безопасности Израиля, прокомментировал сообщения о масштабах израильской военной инфраструктуры на этой территории.
Я думаю, мы останемся в Газе надолго. Я думаю, что большинство людей понимают, что (Израиль) будет в какой-то ситуации в течение многих лет на Западном берегу реки Иордан, въезжая и выходя из нее и, возможно, оставаясь вдоль Нецарим (коридора) Газы
""Мы снова не в начале... но мы точно не в начале конца, потому что у нас еще много работы", - сказал Дихтер в минувшее воскресенье во время пресс-брифинга в Иерусалиме.
Дополнение
Резервисты, недавно служившие в Газе, описали Guardian масштабы новой военной инфраструктуры, построенной на территории Израиля. Это включает в себя большие новые лагеря и дороги через полосу Северной и центральной части Газы.
Напомним
Ранее УНН передавал, что ХАМАС отклонил предложение Египта о 48-часовом прекращении огня и освобождении четырех заложников в Секторе Газа.
Израиль наносит удары по Газе и Ливану на фоне египетского плана перемирия28 окт. 2024, 12:48 • 13917 просмотров