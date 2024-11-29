ЦАХАЛ останется в Секторе Газа на протяжении многих лет, считает высокопоставленный израильский министр

Израильские военные останутся в Газе на долгие годы, борясь с новобранцами Камаса на этой территории, заявил высокопоставленный израильский министр Ави Дихтер, министра продовольственной безопасности Израиля и член израильского кабинета безопасности.

Представляю УНН из окружения на The Guardian.

Ави Дихтер, член кабинета безопасности Израиля, прокомментировал сообщения о масштабах израильской военной инфраструктуры на этой территории.

Я думаю, мы останемся в Газе надолго. Я думаю, что большинство людей понимают, что (Израиль) будет в какой-то ситуации в течение многих лет на Западном берегу реки Иордан, въезжая и выходя из нее и, возможно, оставаясь вдоль Нецарим (коридора) Газы - сказал чиновник.

""Мы снова не в начале... но мы точно не в начале конца, потому что у нас еще много работы", - сказал Дихтер в минувшее воскресенье во время пресс-брифинга в Иерусалиме.

Дополнение

Резервисты, недавно служившие в Газе, описали Guardian масштабы новой военной инфраструктуры, построенной на территории Израиля. Это включает в себя большие новые лагеря и дороги через полосу Северной и центральной части Газы.

Напомним

Ранее УНН передавал, что ХАМАС отклонил предложение Египта о 48-часовом прекращении огня и освобождении четырех заложников в Секторе Газа.

Израиль наносит удары по Газе и Ливану на фоне египетского плана перемирия