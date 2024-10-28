Израиль наносит удары по Газе и Ливану на фоне египетского плана перемирия

Израильские войска нанесли смертоносные удары по Ливану и сектору Газа в понедельник, продолжая наступление на боевиков после того, как президент Египта предложил двухдневное перемирие в войне между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Израиль и ХАМАС никак не прокомментировали план, представленный в воскресенье президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, но израильские СМИ сообщили, что глава шпионской службы Давид Барнеа находится в Катаре для возобновления переговоров об освобождении заложников.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по центру Тира погибли по меньшей мере пять человек. По данным AFP целый жилой дом превратился в дымящиеся обломки.

Министерство назвало число погибших "предварительным", так как спасатели пытались вытащить выживших из разрушенного здания.

"Хезболла" заявила, что ее бойцы атаковали израильские войска вдоль границы с помощью ракет и артиллерии.

Египет предлагает новое прекращение огня в Газе для обмена заложниками

В понедельник спасатели сообщили о новых ударах в секторе Газа, где в результате продолжающейся уже год военной кампании Израиля было уничтожено руководство ХАМАС, погибли десятки тысяч людей и разразился гуманитарный кризис.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что три человека были убиты в результате атаки беспилотника на город Газа, а агентство гражданской обороны и корреспондент AFP сообщили о новых авиаударах и обстрелах в других районах на севере и в центре территории.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по северной части сектора Газа - Джабалии, которая с начала октября является центром широкомасштабного наступления, - и "уничтожили десятки террористов в ходе наземных и воздушных операций".

В то время как Израиль продолжает свои военные операции в Газе и Ливане, высокопоставленный иранский генерал заявил, что после субботней атаки на военные объекты Израиль столкнется с "горькими последствиями".

Глава Стражей революции Хоссейн Салами, которого цитирует информационное агентство Tasnim, заявил, что израильский воздушный налет не удался, назвав его признаком "просчета и беспомощности".

Напомним

Совет Безопасности ООН соберется сегодня по просьбе Ирана, и Тегеран призывает мир осудить субботние удары, в результате которых, по словам властей, погибли четыре солдата и был нанесен некоторый ущерб.