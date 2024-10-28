Ізраїль завдає ударів по Газі та Лівану на тлі єгипетського плану перемир'я

Ізраїльські війська завдали смертоносних ударів по Лівану і сектору Газа в понеділок, продовжуючи наступ на бойовиків після того, як президент Єгипту запропонував дводенне перемир'я у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Про це пише AFP, передає УНН.

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Ізраїль і ХАМАС ніяк не прокоментували план, представлений у неділю президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі, але ізраїльські ЗМІ повідомили, що глава шпигунської служби Давид Барнеа перебуває в Катарі для відновлення переговорів про звільнення заручників.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок ізраїльського удару по центру Тіра загинуло щонайменше п'ятеро людей. За даними AFP, цілий житловий будинок перетворився на димлячі уламки.

Міністерство назвало кількість загиблих «попередньою», оскільки рятувальники намагалися витягнути тих, хто вижив, зі зруйнованої будівлі.

«Хезболла» заявила, що її бійці атакували ізраїльські війська вздовж кордону за допомогою ракет і артилерії.

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У понеділок рятувальники повідомили про нові удари в секторі Газа, де внаслідок військової кампанії Ізраїлю, що триває вже рік, було знищено керівництво ХАМАС, загинули десятки тисяч людей і вибухнула гуманітарна криза.

Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що троє людей було вбито в результаті атаки безпілотника на місто Газа, а агентство цивільної оборони і кореспондент AFP повідомили про нові авіаудари та обстріли в інших районах на півночі і в центрі території.

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по північній частині сектору Гази - Джабалії, яка від початку жовтня є центром широкомасштабного наступу, - і «знищили десятки терористів під час наземних і повітряних операцій».

У той час як Ізраїль продовжує свої військові операції в Газі та Лівані, високопоставлений іранський генерал заявив, що після суботньої атаки на військові об'єкти Ізраїль зіткнеться з «гіркими наслідками».

Глава Вартових революції Хоссейн Саламі, якого цитує інформаційне агентство Tasnim, заявив, що ізраїльський повітряний наліт не вдався, назвавши його ознакою «прорахунку і безпорадності».

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на прохання Ірану, і Тегеран закликає світ засудити суботні удари, унаслідок яких, за словами влади, загинули четверо солдатів і було завдано певної шкоди.