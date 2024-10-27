ООН срочно собирает Совбез из-за атаки Израиля на Иран из-за атаки Израиля на Иран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в понедельник по требованию Ирана из-за израильских ударов. Иран обвиняет Израиль в нарушении международного права, а Израиль настаивает на праве самозащиты.

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание инициированное Ираном в понедельник для обсуждения ударов Израиля по иранской территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник в связи с ударами Израиля по Ирану. Заседание было инициировано Ираном, который обвиняет Израиль в нарушении международного права из-за утренних ударов, совершенных в субботу.

В своем обращении к Совету Безопасности Иран заявил, что действия Израиля являются "серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности" страны и "грубым нарушением международного права и Устава ООН".

Посол Израиля при ООН Дэнни Данон ответил, что запрос Ирана является "очередной попыткой нанести вред Израилю, на этот раз на политической арене", подчеркнув право страны на самозащиту. Он также назвал "смешными" обвинения в нарушении международного права.

"Ирану не будет позволено продолжать прятаться за спинами своих союзников, до тех пор, пока Иран продолжает угрожать и пытаться нанести нам вред, он заплатит за это", - сказал Данон.

Напомним

Удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы баллистических ракет.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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