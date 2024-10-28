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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 136819 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 155122 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Египет предлагает новое прекращение огня в Газе для обмена заложниками

Египет предлагает новое прекращение огня в Газе для обмена заложниками

Киев  •  УНН

03:45 • 854 просмотра

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Президент Египта предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена 4 израильских заложников на палестинских заключенных. Предложение появилось после гибели 45 палестинцев от израильских ударов.

Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе для обмена заложниками. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о предложении двухдневного прекращения огня в секторе Газа, что подразумевает обмен четырех израильских заложников, захваченных ХАМАС, на некоторых палестинских заключенных. Эта инициатива стала актуальной в воскресенье, когда израильские военные удары убили 45 палестинцев по всему анклаву.

Заявление ас-Сиси было сделано в контексте возобновления дипломатических усилий в Катаре, где представители ЦРУ и израильской разведки Моссад активно работают над разрядкой напряженной ситуации, длящейся более года.

ООН срочно собирает Совбез из-за атаки Израиля на Иран из-за атаки Израиля на Иран27 октября 2024, 08:10 • 15298 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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