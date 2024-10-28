Египет предлагает новое прекращение огня в Газе для обмена заложниками
Киев • УНН
Президент Египта предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена 4 израильских заложников на палестинских заключенных. Предложение появилось после гибели 45 палестинцев от израильских ударов.
Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе для обмена заложниками. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о предложении двухдневного прекращения огня в секторе Газа, что подразумевает обмен четырех израильских заложников, захваченных ХАМАС, на некоторых палестинских заключенных. Эта инициатива стала актуальной в воскресенье, когда израильские военные удары убили 45 палестинцев по всему анклаву.
Заявление ас-Сиси было сделано в контексте возобновления дипломатических усилий в Катаре, где представители ЦРУ и израильской разведки Моссад активно работают над разрядкой напряженной ситуации, длящейся более года.
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