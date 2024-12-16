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Израиль должен на мгновение удвоить население на оккупированных Голанских высотах из-за угрозы со стороны Сирии

Израиль должен на мгновение удвоить население на оккупированных Голанских высотах из-за угрозы со стороны Сирии

Киев  •  УНН

 • 832 просмотра

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Израиль инвестирует 40 млн шекелей для увеличения населения на оккупированных Голанских высотах из-за угрозы со стороны Сирии. План объявлен после устранения Башара Асада и прихода к власти нового лидера Ахмада аль-Шараа.

Израильское государство приняло план удвоения населения на оккупированных Голанских высотах, ссылаясь на угрозы со стороны Сирии, несмотря на недавнее отстранение от власти президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Об этом решении объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху 16 декабря. Он заявил, что «усиление Голана является усилением государства Израиль».

Этот план предусматривает инвестиции в размере более 40 миллионов шекелей (11 миллионов долларов) для стимулирования демографического роста. Израиль контролирует большую часть Голанских высот с 1967 года, после Шестидневной войны, и официально аннексировал их в 1981 году. Однако аннексия не была признана большинством стран мира, а Сирия настаивает на возвращении территорий.

Израиль не ищет конфликта с Сирией, но вынужден реагировать на потенциальные угрозы, в частности наличие террористических группировок вблизи границ. В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что недавние события в Сирии увеличили риски для региона, несмотря на заявления повстанцев об их умеренности, - подчеркнул Нетаньяху.

Дополнение

Новый лидер Сирии Ахмад аль-Шараа, известный как Абу Мохаммед аль-Джолани, заявил, что Израиль использует «ложные поводы» для оправдания атак на Сирию. В то же время он отметил, что его правительство не заинтересовано в новых конфликтах, ведь главным приоритетом остается восстановление страны после многолетней войны.

Решение Израиля вызвало осуждение со стороны Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ, которые нормализовали отношения с Израилем в 2020 году, назвали это решение «преднамеренной попыткой расширить оккупацию».

После падения режима Асада Израиль занял демилитаризованную зону на сирийской стороне Голанских высот, включая часть горы Хермон, где был размещен заброшенный сирийский военный пост. Хотя израильская сторона уверяет, что это временная мера для обеспечения безопасности, страна также продолжает наносить удары по складам вооружений в Сирии, чтобы предотвратить их использование повстанческими группами.

На Голанских высотах сейчас проживает около 31 тысячи израильтян и еще 24 тысячи человек, большинство из которых идентифицируют себя как сирийцы. Новый план Израиля имеет целью увеличение количества поселенцев, что может обострить международные споры по этому стратегическому региону.

Напомним,

Премьер-министр Израиля заявил о неотъемлемости Голанских высот от Израиля после падения режима Асада в Сирии. Нетаньяху подчеркнул стратегическую важность региона и поблагодарил США за признание аннексии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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