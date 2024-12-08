Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ захватил буферную зону на Голанских высотах после беспорядков в Сирии
Киев • УНН
Израильские войска взяли под контроль буферную зону на Голанских высотах после падения правительства Асада. Нетаньяху заявил о необходимости захвата в связи с отступлением сирийских войск.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска захватили буферную зону на Голанских высотах, установленную соглашением о прекращении огня с Сирией от 1974 года. С такой заявлением Нетаньяху выступил в воскресенье - после того, как сирийские повстанцы объявили о падении режима диктатора Башара Асада. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Нетаньяху заявил, что соглашение, которое действовало десятилетиями, потерпело крах, а сирийские войска оставили свои позиции, что привело к необходимости израильского захвата.
Израиль захватил Голанские высоты во время ближневосточной войны 1967 года и аннексировал их. Международное сообщество, за исключением Соединенных Штатов, считает их оккупированной сирийской территорией.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по авиабазам на юге Сирии.Согласно сообщениям, целями ударов были склады боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде, несколько объектов в провинции Дараа и авиабаза Меззе.
Напомним
Альянс повстанцев, который достиг значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором бежал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.