Вторая волна взрывов устройств в Ливане: по меньшей мере 20 погибших и 450 раненых

По меньшей мере 20 человек погибли и более 450 получили ранения в результате второй волны взрывов беспроводных устройств связи в Ливане, сообщает министерство здравоохранения страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Рации, используемые группировкой "Хезболла", взорвались в южных пригородах столицы Бейрута, долине Бекаа и на юге Ливана - районах, которые считаются ее оплотами.

Некоторые взрывы произошли во время похорон некоторых из 12 человек, которые, по словам министерства, погибли, когда во вторник взорвались пейджеры членов "Хезболлы". "Хезболла" обвинила в этой атаке Израиль. Израиль не прокомментировал это.

Атаки произошли, когда министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о "новой фазе войны" и когда израильскую армейскую дивизию передислоцировали на север.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о "серьезном риске резкой эскалации" и призвал все стороны "проявить максимальную сдержанность".

"Очевидно, что логика взрыва всех этих устройств заключается в том, чтобы сделать это как предупредительный удар перед большой военной операцией", - сказал он журналистам.

Через несколько часов после взрывов в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "безопасно вернуть в свои дома" десятки тысяч перемещенных лиц с севера страны.

Министр обороны Йоав Галант тем временем заявил, что Израиль "открывает новую фазу войны" и что "центр тяжести смещается север за счет отвлечения ресурсов и сил".

В среду пресс-служба "Хезболлы" объявила о гибели 13 своих бойцов, включая 16-летнего парня, после второй волны взрывов.

Также было заявлено, что группа в течение дня попала в израильские силы вблизи границы и на Голанских высотах, обстреляв ракетами позиции израильской артиллерии.

Израильские военные заявили, что в среду со стороны Ливана было выпущено около 30 снарядов, что вызвало пожар, но не привело к пострадавшим.

Они сообщили, что израильские самолеты нанесли удар по боевикам "Хезболлы" на юге Ливана.

Министерство здравоохранения заявило, что смертоносные взрывы были направлены на рации. Источник, близкий к "Хезболла", также сообщил агентству новостей AFP, что взорвались рации, используемые ее членами.

Ливанское государственное национальное информационное агентство (NNA) сообщило, что один человек погиб, когда рация взорвалась в магазине, торгующем сотовыми устройствами в Чаате, в северной части долины Бекаа. Оно идентифицировало устройство как портативную УКВ-радиостанцию ICOM-V82, которая в настоящее время снята с производства.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности сообщило, что рации купила "Хезболла" пять месяцев назад - примерно в то же время, что и пейджеры.

Новостной сайт Axios со ссылкой на два источника сообщил, что израильские разведывательные службы заминировали тысячи раций, прежде чем доставить их "Хезболле" как часть системы экстренной связи во время войны.

Американские и ливанские источники сообщили New York Times и Reuters, что Израиль заложил небольшое количество взрывчатки в пейджеры, которые взорвались во вторник.

Офтальмолог из одной больницы в Бейруте сообщил ВВС, что по крайней мере 60% людей, которых он видел, потеряли по крайней мере один глаз, а большинство также потеряли руку.

Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції