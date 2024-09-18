Через день после массовых взрывов пейджеров в Ливане прогремела новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции

Ручные радиостанции Хезболлы взрываются по всему Ливану. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Ручные радиостанции, используемые ливанской вооруженной группировкой Хезболла, сдетонировали поздно вечером в среду на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута. По крайней мере один из взрывов произошел вблизи похорон, организованных поддерживаемой Ираном Хезболлой для погибших накануне, когда по всей стране взорвались тысячи пейджеров, использовавшихся группировкой.

Напомним

Во вторник в Ливане произошло несколько тысяч взрывов пейджеров, которые использовали члены экстремистской группировки Хезболла. Число погибших возросло до 12 человек, в том числе двух детей, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад. В результате нападения были ранены около 3 000 человек, в том числе многие боевики боевиков и посол Ирана в Бейруте.

Тайваньский производитель пейджеров отрицал, что он изготовил пейджеры, которые эксплуатируются.

Ранее Reuters писал, что взрывчатку в пейджеры заложило израильское шпионское агентство Моссад. Хезболла импортировала их из Европы за несколько месяцев до взрывов.

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