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Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції

Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції

Київ • УНН

 • 18043 перегляди

Після масових вибухів пейджерів у Лівані сталася нова серія вибухів - здетонували радіостанції Хезболли. Вибухи відбулися на півдні країни та в передмістях Бейрута, один з них стався поблизу похорону жертв попередніх вибухів.

Ручні радіостанції Хезболли вибухають по всьому Лівану. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ручні радіостанції, що використовуються ліванським збройним угрупуванням Хезболла, здетонували пізно ввечері в середу на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Принаймні один з вибухів стався поблизу похорону, організованого підтримуваною Іраном Хезболлою для загиблих напередодні, коли по всій країні вибухнули тисячі пейджерів, що використовувалися угрупованням.

Нагадаємо

У вівторок в Лівані сталося кілька тисяч вибухів пейджерів, які використовували члени екстремистського угрупування Хезболла. Кількість загиблих зросла до 12 осіб, у тому числі двох дітей, повідомив у середу міністр охорони здоров'я Лівану Фірасс Абіад. Внаслідок нападу було поранено близько 3 000 осіб, в тому числі багато бойовиків бойовиків і посол Ірану в Бейруті.

Тайванський виробник пейджерів заперечив, що він виготовив пейджери, які експлуатують.

Раніше Reuters писав, що вибухівку у пейджери заклало ізраїльське шпигунське агентство Моссад. Хезболла імпортувала їх з Європи за кілька місяців до вибухів.

Кілька авіакомпаній припиняють рейси до Лівану, Ізраїлю та Ірану18.09.24, 04:54 • 20801 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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