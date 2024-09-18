Засновник тайванської компанії офіційно підтвердив, що пейджери, які вибухнули у членів Хезболли, були виготовлені в Європі

Тайванська компанія Gold Apollo Со., чиї пейджери використовували члени Хезболли, заявляє, що вироби з партії, яка вибухнула, були виготовлені в Європі. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Тайванський виробник, пов'язаний з пейджерами, які вибухнули під час атаки в Лівані проти Хезболли, офіційно заявив, що пристрої були виготовлені компанією в Європі.

Зображення пейджерів, що з'явилися після вибухів, з наклейками на задній панелі, схожі на пейджери тайванської компанії Gold Apollo Со., згідно з аналізом агентства Reuters. Проте відразу у ЗМІ з'явилися заперечення з боку виробника.

У середу засновник компанії Хсу Чінг-Куанг офіційно заперечив, що пейджери були виготовлені нею, заявивши, що їх виготовила європейська компанія, яка має право на використання її бренду. "Продукт не був нашим. На ньому був лише наш бренд", - сказав він.

Нагадаємо

17 вересня по всьому Ливану одночасно вибухнули тисячі пейджерів, які використовували члени Хезболли – так вони запобігали стеженню через мобільні пристрої. Тисячі людей опинилися у лікарнях з травмами різного ступеню тяжкості, відомо і про кількох жертв. Міністр охорони здоров'я Лівану повідомив, що серед загиблих була молода дівчина, і що понад 200 осіб отримали критичні поранення. За повідомленнями, серед поранених в результаті нападу є посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані. Також ЗМІ повідомили, що в результаті вибухів також загинув син депутата парламенту від Хезболли.

Хезболла звинуватила Ізраїль у причетності до вибухів. Міністр інформації Лівану засудив напад як "ізраїльську агресію". Ізраїльські військові не коментували безпосередньо вибухи, але заявили, що вище командування провело оцінку ситуації, "зосередившись на готовності до нападу і оборони на всіх напрямках".

Ізраїль не повідомив США перед атакою на пейджери членів "Хезболли"