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Тайванська компанія заперечує виготовлення пейджерів для вибухів у Лівані

Тайванська компанія заперечує виготовлення пейджерів для вибухів у Лівані

Київ • УНН

 • 34013 перегляди

Gold Apollo Co. заперечила причетність до виробництва пейджерів, використаних у вибухах у Лівані. Компанія стверджує, що не виготовляла ці пристрої, хоча ліцензує свій бренд іншій фірмі.

Тайванська компанія Gold Apollo Co. заперечила свою причетність до виготовлення пейджерів, які використовувалися під час атак у Лівані, після того як у ЗМІ з'явилися повідомлення, що вказують на цю компанію як на постачальника пристроїв, пишеB loomberg, передає УНН

Деталі

"Ці пристрої — не наші", — заявив представник компанії, який побажав залишитися анонімним до офіційної заяви. "Ми не виготовляли ці пейджери".

Вона також зазначила, що Gold Apollo ліцензує свій бренд щонайменше одній іншій компанії, але відмовилася назвати будь-які імена.

У вівторок тисячі пейджерів вибухнули по всьому Лівану, внаслідок чого загинуло щонайменше дев'ять осіб, а майже 3 000 отримали поранення. Бойове угруповання "Хезболла" звинуватило Ізраїль в організації атаки, що підняло побоювання щодо можливості повномасштабної війни після майже щоденних сутичок протягом останнього року. Ізраїль відмовився коментувати ситуацію.

Одне з основних питань полягає в тому, як вибухи були сплановані та здійснені з такою координацією. За даними New York Times, посилаючись на чиновників США та інших країн, які були поінформовані про операцію, невеликі кількості вибухівки були закладені в пейджери, які замовила "Хезболла".

Повідомляється, що біля батареї кожного пейджера було додано одну-дві унції вибухівки, а вбудований перемикач запускав детонацію. Пристрої вибухнули одночасно по всій країні близько 15:30.

У штаб-квартирі Gold Apollo в середу засновник компанії Сюй Чін-Куанг також повідомив журналістам, що його компанія не виготовляла ці пристрої, повідомляє Reuters.

Компанія Gold Apollo розпочала свою діяльність у 1995 році та продає алфавітно-цифрові пейджери, а також пристрої, які сповіщають клієнтів у ресторанах про готовність їхнього замовлення. Згідно з інформацією на сайті компанії, Gold Apollo має 40 співробітників і залишається малопомітною навіть у тайванському технічному середовищі.

США схвалили продаж військових запчастин Тайваню на $228 млн17.09.24, 06:40 • 107635 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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