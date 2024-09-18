Тайванська компанія заперечує виготовлення пейджерів для вибухів у Лівані

Тайванська компанія Gold Apollo Co. заперечила свою причетність до виготовлення пейджерів, які використовувалися під час атак у Лівані, після того як у ЗМІ з'явилися повідомлення, що вказують на цю компанію як на постачальника пристроїв, пишеB loomberg, передає УНН.

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"Ці пристрої — не наші", — заявив представник компанії, який побажав залишитися анонімним до офіційної заяви. "Ми не виготовляли ці пейджери".