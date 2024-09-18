Тайваньская компания Gold Apollo Co. отрицает свою причастность к изготовлению пейджеров, которые использовались во время атак в Ливане, после того как в СМИ появились сообщения, указывающие на эту компанию как на поставщика устройств, пишет B loomberg, передает УНН.

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«Эти устройства - не наши», - заявил представитель компании, пожелавший остаться анонимным до официального заявления. «Мы не изготавливали эти пейджеры».

Она также отметила, что Gold Apollo лицензирует свой бренд по меньшей мере одной другой компании, но отказалась назвать какие-либо имена.

Во вторник тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, а почти 3 000 получили ранения. Боевая группировка «Хезболла» обвинила Израиль в организации атаки, что подняло опасения относительно возможности полномасштабной войны после почти ежедневных столкновений в течение последнего года. Израиль отказался комментировать ситуацию.

Один из основных вопросов заключается в том, как взрывы были спланированы и осуществлены с такой координацией. По данным New York Times, ссылаясь на чиновников США и других стран, которые были проинформированы об операции, небольшие количества взрывчатки были заложены в пейджеры, которые заказала «Хезболла».

Сообщается, что возле батареи каждого пейджера было добавлено одну-две унции взрывчатки, а встроенный переключатель запускал детонацию. Устройства взорвались одновременно по всей стране около 15:30.

В штаб-квартире Gold Apollo в среду основатель компании Сюй Чин-Куанг также сообщил журналистам, что его компания не производила эти устройства, сообщает Reuters.

Компания Gold Apollo начала свою деятельность в 1995 году и продает алфавитно-цифровые пейджеры, а также устройства, которые оповещают клиентов в ресторанах о готовности их заказа. Согласно информации на сайте компании, Gold Apollo имеет 40 сотрудников и остается малозаметной даже в тайваньской технической среде.

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