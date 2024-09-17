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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 03:40  •  13409 просмотра

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Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню военных запчастей и оборудования на сумму $228 млн. Это часть усилий США по поддержке обороноспособности Тайваня на фоне напряженности с Китаем.

Государственный департамент США сообщил в понедельник, что одобрил возможную продажу Тайваню военных запчастей для возврата, ремонта и повторной отправки, а также связанного оборудования на приблизительную сумму около $228 миллионов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Этот шаг является частью постоянных усилий США по поддержке оборонных возможностей Тайваня на фоне растущего напряжения с Китаем, который считает остров своей территорией. Продажа включает запасные части для военной техники, что позволит Тайваню поддерживать боеспособность своих вооруженных сил.

Окончательное решение о продаже еще должно быть одобрено Конгрессом США, но обычно такие сделки проходят без проблем. Прогнозируется, что эта продажа будет способствовать обеспечению стабильности в регионе и повышению обороноспособности Тайваня, в соответствии с политикой США по оказанию поддержки оборонным усилиям острова.

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