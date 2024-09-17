США схвалили продаж військових запчастин Тайваню на $228 млн
Київ • УНН
Держдеп США схвалив можливий продаж Тайваню військових запчастин та обладнання на суму $228 млн. Це частина зусиль США з підтримки обороноздатності Тайваню на тлі напруженості з Китаєм.
Державний департамент США повідомив у понеділок, що схвалив можливий продаж Тайваню військових запчастин для повернення, ремонту та повторної відправки, а також пов'язаного обладнання на приблизну суму близько $228 мільйонів. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Цей крок є частиною постійних зусиль США щодо підтримки оборонних можливостей Тайваню на тлі зростаючої напруги з Китаєм, який вважає острів своєю територією. Продаж включає запасні частини для військової техніки, що дозволить Тайваню підтримувати боєздатність своїх збройних сил.
Остаточне рішення про продаж ще має бути схвалене Конгресом США, але зазвичай такі угоди проходять без проблем. Прогнозується, що цей продаж сприятиме забезпеченню стабільності в регіоні та підвищенню обороноздатності Тайваню, відповідно до політики США щодо надання підтримки оборонним зусиллям острова.
Тайвань призупинив військові навчання через наближення тайфуну "Гемі"23.07.24, 05:27 • 23137 переглядiв