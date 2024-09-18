Тайваньская компания Gold Apollo Со., чьи пейджеры использовали члены Хезболлы, заявляет, что изделия из партии, которая взорвалась, были изготовлены в Европе. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Тайваньский производитель, связанный с пейджерами, которые взорвались во время атаки в Ливане против Хезболлы, официально заявил, что устройства были изготовлены компанией в Европе.

Изображения пейджеров, появившихся после взрывов, с наклейками на задней панели, похожи на пейджеры тайваньской компании Gold Apollo Со., согласно анализу агентства Reuters. Однако сразу в СМИ появились отрицания со стороны производителя.

В среду основатель компании Хсу Чинг-Куанг официально отрицал, что пейджеры были изготовлены ею, заявив, что их изготовила европейская компания, которая имеет право на использование ее бренда. "Продукт не был нашим. На нем был только наш бренд", - сказал он.

Напомним

17 сентября по всему Ливану одновременно взорвались тысячи пейджеров, которые использовали члены Хезболлы - так они предотвращали слежку через мобильные устройства. Тысячи людей оказались в больницах с травмами различной степени тяжести, известно и о нескольких жертвах. Министр здравоохранения Ливана сообщил, что среди погибших была молодая девушка, и что более 200 человек получили критические ранения. По сообщениям, среди раненых в результате нападения есть посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани. Также СМИ сообщили, что в результате взрывов также погиб сын депутата парламента от Хезболлы.

Хезболла обвинила Израиль в причастности к взрывам. Министр информации Ливана осудил нападение как "израильскую агрессию". Израильские военные не комментировали непосредственно взрывы, но заявили, что высшее командование провело оценку ситуации, "сосредоточившись на готовности к нападению и обороне на всех направлениях".

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