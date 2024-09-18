Кілька авіакомпаній припиняють рейси до Лівану, Ізраїлю та Ірану
Київ • УНН
Через зміни в ситуації з безпекою Lufthansa скасовує всі рейси до Тель-Авіва і Тегерана. Компанія також уникатиме повітряного простору Ізраїлю та Ірану, як і інші авіалінії групи Lufthansa.
Lufthansa та Air France перенаправляють своїх біженців до Тель-Авіва, Бейрута та Тегерана до четверга після серії вибухів пейджерів у Лівані. Про це пише АР, передає УНН.
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"У зв'язку з останніми змінами в ситуації з безпекою Lufthansa вирішила негайно скасувати всі сполучення з Тель-Авівом (TLV) і Тегераном (IKA) і з них", - повідомила компанія у вівторок.
У цей період жоден з літаків компанії не подолає повітряний простір Ізраїлю та Ірану, йдеться в повідомленні. До групи Lufthansa також входять компанії Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines.
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