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Кілька авіакомпаній припиняють рейси до Лівану, Ізраїлю та Ірану

Київ • УНН

 • 20801 перегляди

Через зміни в ситуації з безпекою Lufthansa скасовує всі рейси до Тель-Авіва і Тегерана. Компанія також уникатиме повітряного простору Ізраїлю та Ірану, як і інші авіалінії групи Lufthansa.

Lufthansa та Air France перенаправляють своїх біженців до Тель-Авіва, Бейрута та Тегерана до четверга після серії вибухів пейджерів у Лівані. Про це пише АР, передає УНН. 

Деталі

"У зв'язку з останніми змінами в ситуації з безпекою Lufthansa вирішила негайно скасувати всі сполучення з Тель-Авівом (TLV) і Тегераном (IKA) і з них", - повідомила компанія у вівторок.

У цей період жоден з літаків компанії не подолає повітряний простір Ізраїлю та Ірану, йдеться в повідомленні. До групи Lufthansa також входять компанії Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines.

У Ізраілі жителі вийшли на протести проти судової реформи напередодні 75-ї річниці незалежності22.04.23, 23:19 • 481895 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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