Из-за изменений в ситуации с безопасностью Lufthansa отменяет все рейсы в Тель-Авив и Тегеран. Компания также будет избегать воздушного пространства Израиля и Ирана, как и другие авиалинии группы Lufthansa.
Lufthansa и Air France перенаправляют своих беженцев в Тель-Авив, Бейрут и Тегеран до четверга после серии взрывов пейджеров в Ливане. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
«В связи с последними изменениями в ситуации с безопасностью Lufthansa решила немедленно отменить все сообщения с Тель-Авивом (TLV) и Тегераном (IKA) и из них», - сообщила компания во вторник.
В этот период ни один из самолетов компании не преодолеет воздушное пространство Израиля и Ирана, говорится в сообщении. В группу Lufthansa также входят компании Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
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