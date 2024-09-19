Друга хвиля вибухів пристроїв у Лівані: щонайменше 20 загиблих і 450 поранених

Щонайменше 20 людей загинули та понад 450 отримали поранення внаслідок другої хвилі вибухів бездротових пристроїв зв'язку в Лівані, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, пише УНН з посиланням на BBC.

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Рації, що використовуються угрупуванням "Хезболла", вибухнули у південних передмістях столиці Бейрута, долині Бекаа та на півдні Лівану - районах, які вважаються її оплотами.

Деякі вибухи сталися під час похорону деяких із 12 осіб, які, за словами міністерства, загинули, коли у вівторок вибухнули пейджери членів "Хезболли". "Хезболла" звинуватила в цій атаці Ізраїль. Ізраїль не прокоментував це.

Атаки відбулися, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про "нову фазу війни" і коли ізраїльську армійську дивізію передислокували на північ.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про "серйозний ризик різкої ескалації" та закликав усі сторони "проявити максимальну стриманість".

"Очевидно, що логіка вибуху всіх цих пристроїв полягає в тому, щоб зробити це як запобіжний удар перед великою військовою операцією", - сказав він журналістам.

За кілька годин після вибухів у середу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв "безпечно повернути у свої будинки" десятки тисяч переміщених осіб з півночі країни.

Міністр оборони Йоав Галлант тим часом заявив, що Ізраїль "відкриває нову фазу війни" і що "центр тяжіння зміщується північ за рахунок відволікання ресурсів і сил".

У середу пресслужба "Хезболли" оголосила про загибель 13 своїх бійців, включаючи 16-річного хлопця, після другої хвилі вибухів.

Також було заявлено, що група протягом дня поцілила в ізраїльські сили поблизу кордону та на Голанських висотах, обстрілявши ракетами позиції ізраїльської артилерії.

Ізраїльські військові заявили, що в середу з боку Лівану було випущено близько 30 снарядів, що спричинило пожежу, але не призвело до постраждалих.

Вони повідомили, що ізраїльські літаки завдали удару по бойовиках "Хезболли" на півдні Лівану.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що смертоносні вибухи були спрямовані на рації. Джерело, близьке до "Хезболла", також повідомило агентству новин AFP, що вибухнули рації, які використовуються її членами.

Ліванська державна національна інформаційна агенція (NNA) повідомила, що одна людина загинула, коли рація вибухнула в магазині, що торгує стільниковими пристроями в Чааті, у північній частині долини Бекаа. Вона ідентифікувала пристрій як портативну УКХ-радіостанцію ICOM-V82, яка є нині знятою з виробництва.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерело в ліванських силах безпеки повідомило, що рації купила "Хезболла" п'ять місяців тому - приблизно у той же час, що і пейджери.

Новинний сайт Axios з посиланням на два джерела повідомив, що ізраїльські розвідувальні служби замінували тисячі рацій, перш ніж доставити їх "Хезболлі" як частину системи екстреного зв'язку під час війни.

Американські та ліванські джерела повідомили New York Times та Reuters, що Ізраїль заклав невелику кількість вибухівки у пейджери, які вибухнули у вівторок.

Офтальмолог із однієї лікарні в Бейруті повідомив ВВС, що принаймні 60% людей, яких він бачив, втратили принаймні одне око, а більшість також втратили руку.

Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції