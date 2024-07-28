Киев • УНН
Представитель МИД Израиля предупредил Ливан об угрозе "разрушительной войны" после ракетной атаки Хезболлы на Голанских высотах. Израиль обещает ответить на убийство 11 человек, включая детей.
Представитель МИД Израиля Орен Марморштейн отреагировал на ракетную атаку на Голанских высотах в субботу. Он отметил, что Израиль даст ответ и предупредил об угрозе "разрушительной войны". Об этом он написал в своем Х, пишет УНН.
Хезболла - передовой форпост Ирана в Ливане - вчера совершила резню в Мадждал Шамс: убийство невинных детей и подростков, которые играли в футбол,
Детали
Министр иностранных дел Израиля отметил, что Хезболла выступает как прямой представитель Ирана и направляет свои атаки на гражданское население. По его словам, Хезболла не различает евреев и неевреев в своих атаках, имея целью убийство израильтян, независимо от их идентичности. Несмотря на опровержения с их стороны, Хезболла бесспорно отвечает за недавнее кровопролитие.
Ракета, которая убила наших ребят, была иранской, а "Хезболла" - единственная террористическая организация, которая имеет такие ракеты в своем арсенале,
Он отметил, что субботнее убийство от Хезболлы является грубым нарушением всех красных линий. По его словам, это не столкновение двух армий, а акты террористической организации, которая целенаправленно атакует гражданское население.
Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на массовое убийство,
Он заявил, что международное сообщество должно обвинить Иран и его союзников-террористов, таких как Хезболла, Хамас и хуситы, в совершении террористических актов. Он призвал к признанию Корпуса стражей исламской революции Ирана как террористической организации, введению жестких санкций против Ирана, объявлению Хезболлы террористической организацией и привлечению ее к ответственности за массовое убийство детей, которое они совершили.
Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной и для Ливана, - это заставить Хезболлу выполнить Резолюцию Совета Безопасности 1701. Сейчас последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем,
Напомним
В субботу ракетная атака на футбольное поле в занимаемых Израилем Голанских высотах привела к гибели 11 человек, среди которых были дети. Израильские власти обвинили в нападении ливанскую группировку "Хезболла", и пообещали принять ответные меры против организации.