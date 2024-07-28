Представитель МИД Израиля Орен Марморштейн отреагировал на ракетную атаку на Голанских высотах в субботу. Он отметил, что Израиль даст ответ и предупредил об угрозе "разрушительной войны". Об этом он написал в своем Х, пишет УНН.

Хезболла - передовой форпост Ирана в Ливане - вчера совершила резню в Мадждал Шамс: убийство невинных детей и подростков, которые играли в футбол, - пишет Марморштейн.

Детали

Министр иностранных дел Израиля отметил, что Хезболла выступает как прямой представитель Ирана и направляет свои атаки на гражданское население. По его словам, Хезболла не различает евреев и неевреев в своих атаках, имея целью убийство израильтян, независимо от их идентичности. Несмотря на опровержения с их стороны, Хезболла бесспорно отвечает за недавнее кровопролитие.

Ракета, которая убила наших ребят, была иранской, а "Хезболла" - единственная террористическая организация, которая имеет такие ракеты в своем арсенале, - добавил он.

Он отметил, что субботнее убийство от Хезболлы является грубым нарушением всех красных линий. По его словам, это не столкновение двух армий, а акты террористической организации, которая целенаправленно атакует гражданское население.

Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на массовое убийство, - подчеркнул Марморштейн.

Он заявил, что международное сообщество должно обвинить Иран и его союзников-террористов, таких как Хезболла, Хамас и хуситы, в совершении террористических актов. Он призвал к признанию Корпуса стражей исламской революции Ирана как террористической организации, введению жестких санкций против Ирана, объявлению Хезболлы террористической организацией и привлечению ее к ответственности за массовое убийство детей, которое они совершили.

Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной и для Ливана, - это заставить Хезболлу выполнить Резолюцию Совета Безопасности 1701. Сейчас последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем, - добавил Глава МИД Израиля.

Напомним

В субботу ракетная атака на футбольное поле в занимаемых Израилем Голанских высотах привела к гибели 11 человек, среди которых были дети. Израильские власти обвинили в нападении ливанскую группировку "Хезболла", и пообещали принять ответные меры против организации.