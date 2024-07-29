Киев • УНН
Кабинет министров Израиля разрешил правительству принять решение об ответе на ракетный удар по Голанским высотам. В результате атаки погибли 12 подростков и детей, Израиль и США обвиняют Хезболлу.
Кабинет министров безопасности Израиля разрешил ответ на ракетный удар по Голанским высотам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В воскресенье Кабинет министров безопасности Израиля разрешил правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и времени" ответа на ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам.
Напомним
В результате атаки погибли 12 подростков и детей. Израиль и Соединенные Штаты обвинили в нападении ливанскую вооруженную группировку Хезболла, которая отрицает свою причастность.
Ракетна атака на Голанських висотах: 11 загиблих, Ізраїль звинувачує Хезболлу27 июля 2024, 20:30 • 21481 просмотр