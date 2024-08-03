Украина эвакуировала тридцать граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью. Эвакуацию организовали ГУР и МИД, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

«3 августа, во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД совместно организовали эвакуацию тридцати наших граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью», - говорится в сообщении.

По данным ГУР, украинцы, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув, Польша, и находятся в безопасности. Их встретили украинские консулы и представители ГУР МОУ - эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в наше государство.

«Украина стала одной из первых в мире, кто успешно осуществил эвакуацию своих граждан из Ливана. Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях», - говорится в сообщении.

Добавим

Украинские дипломаты предупреждали наших граждан в Ливане об опасности и заранее рекомендовали покинуть территорию республики.

В сообщении указано, что сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи гражданам Украины, которые находятся в Ливане. Продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть ливанскую территорию.

Гражданам, желающим покинуть Ливан согласно рекомендациям МИД, необходимо обратиться в Посольство Украины в Ливанской Республике по номеру телефона (+961) 5921668 или адресу электронной почты: [email protected].

По этим контактам необходимо также обращаться гражданам Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию или оказались перед угрозой жизни и здоровью.

Также можно обращаться на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57 или адрес электронной почты [email protected].

Гражданам, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, рекомендуем избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания на территории Ливана.

В течение пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендуется воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; граничащие с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда); Долины Бекаа; южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Безопасность граждан Украины - безусловный приоритет и ключевая задача государства. Это касается граждан Украины в любом уголке мира, при любых обстоятельствах и на любом расстоянии от Родины. Украина никогда не оставляет своих людей в беде.

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Контекст

В последние несколько дней Израиль и группировка «Хизбалла», действующая в Ливане, обменялись серией ударов. Так, вечером 27 июля в результате обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибло 12 человек - дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Власти Израиля обвинили в ударе «Хизбаллу» и заявили, что группировка «перешла все красные линии».

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«Хизбалла», по сообщению Reuters, находится в состоянии „повышенной готовности“ и „зачистила“ некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.