Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в отместку за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране ранее на этой неделе, и готовится противостоять этому. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновника передает УНН.

Детали

Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по той же схеме, что и нападение на Израиль 13 апреля, но потенциально будут более масштабными, и к ним также может быть задействована ливанская «Хезболла».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные иранские политические и военные чиновники заявили, что Иран собирается отомстить за убийство Хании.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла также поклялся ответить на израильский авиаудар по Бейруту во вторник, в результате которого погиб его главный военный советник.

По данным Axios, администрация Байдена опасается, что на этот раз будет сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущего иранского нападения.

Атака в апреле была осуществлена в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.

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Несколько арабских стран, включая Иорданию и Саудовскую Аравию, либо помогали сбивать иранские и хутистские беспилотники, либо позволяли США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.

В среду разведывательное сообщество США начало получать четкие указания на то, что Иран собирается принять ответные меры, сообщил американский чиновник.

Два американских чиновника сказали, что иранцам и их доверенным лицам может потребоваться несколько дней, чтобы скоординировать и подготовить нападение на Израиль.

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Другой американский чиновник сказал, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, что они провели перед нападением в апреле.

По словам чиновника, в подготовке участвуют американские военные силы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

«Мы ожидаем несколько тяжелых дней», - сказал чиновник.