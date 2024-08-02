Киев • УНН
Администрация Байдена ожидает масштабного нападения Ирана на Израиль в ближайшие дни в ответ на убийство лидера ХАМАС. США мобилизуют силы для защиты Израиля в регионе.
Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в отместку за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране ранее на этой неделе, и готовится противостоять этому. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновника передает УНН.
Детали
Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по той же схеме, что и нападение на Израиль 13 апреля, но потенциально будут более масштабными, и к ним также может быть задействована ливанская «Хезболла».
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные иранские политические и военные чиновники заявили, что Иран собирается отомстить за убийство Хании.
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла также поклялся ответить на израильский авиаудар по Бейруту во вторник, в результате которого погиб его главный военный советник.
По данным Axios, администрация Байдена опасается, что на этот раз будет сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущего иранского нападения.
Атака в апреле была осуществлена в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.
Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханійє, ймовірно, було вбито заздалегідь закладеною бомбою - NYT1 августа 2024, 17:50 • 22574 просмотра
Несколько арабских стран, включая Иорданию и Саудовскую Аравию, либо помогали сбивать иранские и хутистские беспилотники, либо позволяли США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.
В среду разведывательное сообщество США начало получать четкие указания на то, что Иран собирается принять ответные меры, сообщил американский чиновник.
Два американских чиновника сказали, что иранцам и их доверенным лицам может потребоваться несколько дней, чтобы скоординировать и подготовить нападение на Израиль.
Блінкен передав Ірану та "Хезболлі" послання після вбивства лідерів ХАМАС - ЗМІ1 августа 2024, 12:17 • 15063 просмотра
Другой американский чиновник сказал, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, что они провели перед нападением в апреле.
По словам чиновника, в подготовке участвуют американские военные силы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
«Мы ожидаем несколько тяжелых дней», - сказал чиновник.