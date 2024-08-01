Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани во время разговора с ним в среду, 1 августа, передать сообщение Ирану и "Хезболле" после ликвидации главарей ХАМАС. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Источник CNN заявил, что сообщения Блинкена были призывом успокоить эскалацию и не реагировать на убийство лидера Хезболлы Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Ханийе в Тегеране.

Источник добавил, что премьер-министр Катара согласился передать сообщение.

Добавим

Как отмечает CNN, Катар регулярно выступал посредником между США и Ираном

Премьер-министр Катара спросил через платформу X о том, как вести переговоры в свете "убийства" одной из сторон лица, которое с ним ведёт переговоры, что совпадает с убийством Исмаила Ханийе.

Представитель Государственного департамента США отказался от комментариев.

Дополнение

В среду, 31 июля, в Иране во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. В ответ на убийство Хании Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.



1 августа армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - второго лица в руководстве террористической организации в Газе.