Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом. А тех, кто решит остаться - подготовить планы действий на случай ЧС. Власти Великобритании также призвали своих граждан покинуть Ливан, передает УНН.

В сообщении посольства США отмечается, что многие авиакомпании приостановили или отменили рейсы в Бейрут, а билеты на значительное количество рейсов уже распроданы.

Вместе с тем посольство призывает граждан «бронировать любой доступный билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту». Те, кто не имеет денег на билеты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью.

Тем, кто решил остаться в Ливане, посольство США советует «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного времени».

Добавим

Власти Великобритании также призвали своих граждан покинуть Ливан.

В сообщении отмечается, "ситуация в стране может быстро ухудшиться"

Правительство Великобритании «продолжает предостерегать от любых поездок в Ливан и советует британским гражданам, которые все еще находятся в стране, покинуть ее сейчас, пока есть коммерческие возможности», - говорится в сообщении

Контекст

В последние несколько дней Израиль и группировка «Хизбалла», действующая в Ливане, обменялись серией ударов. Так, вечером 27 июля в результате обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибло 12 человек - дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Власти Израиля обвинили в ударе «Хизбаллу» и заявили, что группировка «перешла все красные линии».

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«Хизбалла», по сообщению Reuters, находится в состоянии „повышенной готовности“ и „зачистила“ некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.