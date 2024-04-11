Иран угрожает Израилю местью за удар по консульству: возможна ли большая война и другие сценарии развития событий

Иран может быть близок к тому, чтобы нанести ракетные удары или удары с беспилотников по израильским целям в ответ на смертоносную атаку на его дипломатический комплекс в Сирии на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи неоднократно говорил об ответе Израиля за нападение, в результате которого было разрушено здание иранского консульства в Дамаске и погибло по меньшей мере 13 человек.

Bloomberg пишет, что потенциальная атака Тегерана может иметь разные формы.

Хаменеи заявил, что нападение на Дамаск эквивалентно нападению на иранскую территорию. Но ответное нападение на Израиль могло бы спровоцировать полномасштабную войну, которая, вероятно, втянула бы США и других израильских союзников. Прецедент нападения Ирана на израильскую территорию произошел в 2018 году, когда Тегеран выпустил ракеты из Сирии по позициям на Голанских высотах.

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Менее рискованным вариантом была бы эскалация ракетных обстрелов северного Израиля со стороны "Хезболлы" или нападения хуситов на судоходство в Красном море.

Другой вариант - атаковать израильские посольства. Но это был бы очень рискованный шаг, учитывая другие приоритеты Ирана на Ближнем Востоке. Например, в прошлом году Тегеран согласился восстановить дипломатические отношения с Саудовской Аравией, положив конец семилетней заморозке. И хотя Израиль не имеет посольства в Эр-Рияде, нападение на регионального союзника Саудовской Аравии может вызвать дипломатические проблемы.

Также Иран может ответить атакой на израильские или американские военные базы, как он это делал во время предыдущих вспышек. Недавно США - главный союзник Израиля - заявили, что поддерживаемые Ираном боевики убили трех американских военнослужащих и ранили 25 других в результате атаки беспилотника вблизи сирийской границы в январе.

Иран возлагает ответственность за атаку на Дамаск на США, равно как и на Израиль, из-за поддержки Вашингтоном еврейского государства. США сделали редкий шаг, связавшись напрямую с Тегераном и заявив о своей непричастности.

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Как пишет ВВС, накануне президент США Джо Байден пообещал поддержку Израилю в случае нападения Ирана.

Они угрожают нанести серьезный удар по Израилю. Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность обеспечению безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его сателлитов является железной. Позвольте мне сказать это еще раз: железной. Мы намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля - заявил президент Соединенных Штатов.

Напомним

На прошлой неделе в результате авиаудара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь высокопоставленных военных Корпуса стражей иранской революции. Среди убитых - бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, важная фигура в спецподразделении "Кудс", отделении КСИР, отвечающем за операции за рубежом. Погиб и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иран и Сирия обвинили тогда в нападении Израиль, который воздержался от комментариев.

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