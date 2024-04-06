США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  100770 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  119267 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  119273 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  117915 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  105089 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125076 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117523 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119090 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111380 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101077 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  312421 просмотра

США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

Америка находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" иранской атаке на израильские или американские объекты в регионе после израильского удара по Дамаску, в результате которого погибло высокопоставленное иранское командование.

Новости Мира •   •  772 просмотра
США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов

В Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов российских самолетов Ту-95МС на севере, юге и востоке Украины.

Война •   •  2255 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов

ВСУ предостерегают от возможных ракетных пусков самолетов Ту-95МС

Военно-воздушные Силы Украины предупреждают о потенциальных ракетных атаках на севере, юге и востоке страны.

Война •   •  3672 просмотра
ВСУ предостерегают от возможных ракетных пусков самолетов Ту-95МС

Вражеский обстрел Харьковской области: в Харькове БпЛА оккупантов убили 2 и ранили 8 человек

рф продолжает терроризировать Харьковскую область. Следовательно, в Харькове из-за ударов вражеских БпЛА 2 человека погибли и 8 получили ранения, а в Малой Даниловке повреждено частное домовладение.

Война •   •  4710 просмотра
Вражеский обстрел Харьковской области: в Харькове БпЛА оккупантов убили 2 и ранили 8 человек

DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского

По сообщениям, Силы обороны восстановили позиции возле Старомайорского, но оккупанты продвинулись ближе Уманского.

Война •   •  6227 просмотра
DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского

ВСУ объявляют обновление: Передвижение российских БпЛА над несколькими регионами Украины

Вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были зафиксированы в разных направлениях над несколькими областями Украины, включая Полтавскую, Харьковскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую.

Война •   •  7507 просмотра
ВСУ объявляют обновление: Передвижение российских БпЛА над несколькими регионами Украины

В результате российского обстрела Харькова погибли 2 гражданских, 7 получили ранения

Двое мирных жителей погибли и семеро получили ранения в результате российского обстрела Харькова.

Война •   •  7009 просмотра
В результате российского обстрела Харькова погибли 2 гражданских, 7 получили ранения

российский обстрел Харькова унес жизнь 1 человека, ранены 7

В Харькове в результате российских обстрелов 7 человек получили ранения, 1 человек погиб. Также повреждены здания и горит магазин.

Война •   •  7332 просмотра
российский обстрел Харькова унес жизнь 1 человека, ранены 7

В США зафиксировали редкое землетрясение магнитудой 4,8: пошатнулась Статуя Свободы

Редкое землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло вблизи Ливана, штат Нью-Джерси, потряся Нью-Йорк и восточное побережье США, заставив оценить безопасность инфраструктуры и вызвав шатание Статуи Свободы.

Новости Мира •   •  7095 просмотра
В США зафиксировали редкое землетрясение магнитудой 4,8: пошатнулась Статуя Свободы

В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове в очередной раз прогремели взрывы.

Война •   •  8143 просмотра
В Харькове снова прогремели взрывы