США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

Америка готовятся к возможной иранской атаке на Израиль после удара в Дамаске. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Правительство Соединенных Штатов Америки находится в состоянии повышенной готовности перед ожидаемой атакой со стороны Ирана, которая, по данным высокопоставленных чиновников, может произойти на ближайшей неделе.

Эта атака, которая может быть нацелена на израильские или американские активы в регионе, считается властями США и их израильскими партнерами "неизбежной".

Эта информация возникла после израильского удара в Дамаске, в результате которого было убито высокопоставленное иранское командование.

Следовательно, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсудили планы и возможные последствия иранской атаки.

Добавим

Сейчас нет точной информации о времени и конкретных путях, которыми Иран планирует наступать. Однако администрация Байдена готовится к худшим сценариям, включая возможный прямой удар по Израилю, который, в свою очередь, может спровоцировать широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

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