В Сирии нанесли авиаудар по консульству Ирана - Дамаск обвиняет Израиль

По консульству Ирана в столице Сирии - Дамаске нанесли авиаудар, погибли двое генералов. Сирия и Иран обвинили в нападении Израиль, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Консульство примыкает к посольству Ирана и резиденции посла, находится рядом с больницей Аль Разе в районе Аль-Маза.

В результате удара погиб генерал и командир сирийских и ливанских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди.

Также Иранское государственное телевидение сообщило, что несколько иранских дипломатов были убиты.

Связанное с Ираном агентство Fars News подтвердило гибель Мохаммада Захеди. Иранское агентство Irna сообщило со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции, что в результате удара по консульству погибли также генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пятеро членов КСИР.

Корреспондент агентства AFP, прибывший на место, сообщил, что здание консульства полностью разрушено.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о неустановленном количестве погибших и раненых.

Контекст

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Сирия и Иран поддержали боевые действия террористической организации. Израиль усилил авиаудары по ополченцам "Хезболлы" в Сирии. 20 января сообщалось, что в ходе ракетного удара по одному из районов Дамаска погибли руководитель иранской разведки в Сирии и еще четверо членов КСИР. Иран обвинил в нападении Израиль.

29 марта 2024 года был нанесен удар по территории возле города Алеппо, погибли по меньшей мере 42 человека. Сирийское министерство обороны заявило, что территорию страны обстреляли самолеты военно-воздушных сил Израиля. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, удар был направлен против склада оружия, принадлежащего ливанской военизированной группировке "Хезболла".

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