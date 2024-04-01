Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинула территорию медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа после проведения там военной операции. Об этом ЦАХАЛ сообщил в соцсети X, передает УНН.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАК сегодня утром завершили операцию в районе больницы Шифа. Силы Шейтата 13, боевая группа 401-й бригады и Нахаля под командованием 162-й дивизии покинули район госпиталя - говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Также, ЦАХАЛ сообщил, что в центре сектора Газа боевой вертолет атаковал военную структуру террористической организации ХАМАС, с которой террористы осуществляли наблюдение.

Напомним

Армия обороны Израиля начала свою военную операцию в районе больницы 18 марта направленную против боевиков ХАМАС, которые, как утверждает ЦАХАЛ, ведут боевые действия с территории медицинского комплекса.

Израильская армия также опубликовала видеозапись, на которой, как она утверждает, видно оружие и деньги, конфискованные в больнице, которые использовали ХАМАС и другая группировка боевиков - "Исламский джихад". ХАМАС отрицает свою деятельность в "Аль-Шифе" и других медицинских учреждениях.

Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях