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Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе
Израильская армия завершила операцию возле больницы "Аль-Шифа" в Газе. ЦАХАЛ обвинял боевиков ХАМАС в том, что они ведут боевые действия с территории медицинского комплекса.
Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде
Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria & Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.
Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории
При поддержке фонда "МХП-Громаді" благотворители организовали родным военных и ветеранов из Черкасской области оздоровление в санатории и поездку в "Софиевку".
Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия
Ночью российские войска атаковали Харьков с воздуха двумя УМБ Д-30, повредив гражданские объекты, такие как многоэтажка и автомобили.
Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ
Российский пилот Максим Кузьминов был застрелен шестью выстрелами из пистолета Макарова, после чего его тело переехали на машине на парковке на юге Испании.
В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест
Десятки тысяч израильтян провели акции протеста в Израиле.
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли две громады в Сумской области, вызвав 17 взрывов от артиллерийского и минометного огня.
Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины
За минувшие сутки российские войска ранили еще четырех мирных жителей Донецкой области: трех в Новоселидовке и одного в Красногоровке.
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА
Ночью Харьков подвергся вражеской атаке КАБами, Чугуев - беспилотниками "Шахед", повреждены транспортные средства, здания и инфраструктура в нескольких населенных пунктах, но о жертвах не сообщалось.
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар
В Николаевской области российский беспилотник вызвал пожар травы в Коблевской громаде, а российская артиллерия дважды обстреляла акваторию Очаковской громады, без жертв.