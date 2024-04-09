Директор ЦРУ представил план освобождения части израильских заложников и возвращения палестинцев на север сектора Газа

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Во Львове спасатели обнаружили в лесопосадке 4 контейнера с около 20 килограммами ртути. Опасное вещество передали в отдел по вопросам по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения для дальнейшей утилизации.
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Вблизи Луцка микроавтобус врезался в блокпост: есть пострадавшие
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Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам
Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики выступил в защиту бронирования работников культуры и медиа. По его словам, хейт вокруг темы бронирования - неуважение к людям этих сфер, которые честно и качественно делают свою работу.