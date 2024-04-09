Директор ЦРУ представил план освобождения части израильских заложников и возвращения палестинцев на север сектора Газа

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, который участвует в переговорах в Каире, представил новое предложение, которое поможет продвинуть соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении войны в Газе и освобождении заложников. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Согласно плану, ХАМАС освободит 40 из более 100 заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе, в обмен на освобождение из израильских тюрем 900 палестинских заключенных, в том числе 100 осужденных по обвинениям в терроризме.

США также предложили разрешить гражданским палестинцам без ограничений возвращаться на север Газы с юга, куда они были перемещены с начала конфликта в октябре. Израиль неохотно соглашается на это, опасаясь, что боевики ХАМАС смешаются с гражданским населением и вернутся в районы, которые, по словам Израиля, он уже очистил. Ранее израильские переговорщики предлагали разрешить вернуться 60 тысячам палестинцев.

Согласно плану, палестинцам, которым будет разрешено вернуться, будет предоставлено право свободного передвижения вдоль двух основных дорог с севера на юг, а израильские войска будут передислоцированы на расстоянии почти трети мили от этих дорог.

Предложение также требует от ХАМАСа предоставить список 40 заложников, которых он освободит, включая пятерых женщин-военнослужащих, и пойти на компромисс по освобождению палестинских заключенных из израильских тюрем.

Пока реакции со стороны ХАМАС не было.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что он получил подробный отчет о переговорах в Каире. Он подтвердил свою цель освободить заложников и победить ХАМАС, что, по его словам, требует вхождения в Рафах, последний город на юге Газы, куда израильтяне еще не вошли.

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