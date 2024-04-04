США требуют от Израиля прекращения огня, угрожают сменой политики на фоне кризиса в Газе

Америка требует от Израиля прекращения огня и угрожают изменить политику поддержки в отношении воюющей страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты Америки выступили с самым строгим публичным упреком в адрес Израиля в связи с растущими нападениями и гуманитарным кризисом в Газе.

Президент США Джо Байден призвал к немедленному прекращению огня во время телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В конце этой недели инцидент, когда благотворительный конвой Всемирной центральной кухни (World Central Kitchen) был атакован, привел к смерти 7 работников продовольственной службы, еще больше обострил ситуацию.

Следовательно, Байден отметил, что Израилю необходимо "объявить и реализовать ряд конкретных и измеримых шагов для уменьшения жертв среди гражданского населения, гуманитарных страданий и безопасности гуманитарных работников".

Добавим

Это заявление является выражением резкой смены тона администрации Байдена, которая традиционно была решительным сторонником наступления Израиля. Аналитики видят в этом индикатор того, что США могут изменить свою позицию в отношении поддержки Израиля, если ситуация в Газе не улучшится.

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