Израиль утверждает, что провел наземную операцию в Сирии, захватив сирийского гражданина

Израильские военные заявили в воскресенье, что провели наземный рейд в Сирии, задержав гражданина Сирии, причастного к иранским сетям. Это был первый случай в текущей войне, когда Израиль объявил о том, что его войска действуют на территории Сирии. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за последний год Израиль наносил авиаудары в Сирии несколько раз, нацеливаясь на членов ливанской Хезболлы и официальных лиц из Ирана, близкого союзника как Хезболлы, так и Сирии. Но ранее он не обнародовал информацию о наземных операциях в Сирии.

Израильские военные заявили, что захват был частью спецоперации, «которая проводилась в последние месяцы», хотя и не сообщили, когда именно это произошло.

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Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM сообщила в воскресенье, что израильские силы провели «операцию по похищению» летом, целью которой был человек на юге страны.

Армия идентифицировала захваченного мужчину как Али Солеймана аль-Асси, заявив, что он живет в южном сирийском регионе Саида. В ЦАХАЛе говорят, что мужчина находился под военным наблюдением в течение многих месяцев и был вовлечен в иранские инициативы, направленные на районы аннексированных Израилем Голанских высот недалеко от границы с Сирией.

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