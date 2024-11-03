США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль, если Тегеран снова нападет

Недавно Соединенные Штаты предостерегли Иран от нового нападения на Израиль, добавив, что Вашингтон не сможет сдержать Израиль, если тот снова нападет, сообщил Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и бывшего израильского чиновника, передает УНН.

«Мы сказали иранцам: Мы не сможем сдержать Израиль, и мы не сможем убедиться, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как и предыдущая», - цитирует американского чиновника издание.

Вашингтон и Тегеран не ответили на сообщение, которое появилось через несколько часов после того, как верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» за нападения на Иран и его союзников.

Любые дальнейшие атаки с любой стороны могут втянуть весь Ближний Восток, который и так находится на грани войны между Израилем и Хамасом в секторе Газа и наземной операции Израиля в Ливане, в более широкий региональный конфликт именно перед президентскими выборами в США в этот вторник.

Израильская общественная телерадиокомпания «Кан» сообщила в субботу, что, хотя власти США обнаружили «первые движения», указывающие на то, что Иран обдумывает ответные меры, пока нет четких указаний на то, когда и как это произойдет.

В то же время 12-й канал сообщил, что, по оценкам израильской службы безопасности, Иран может предпочесть действовать через свои шиитские военизированные формирования в Ираке и Йемене, а не отвечать напрямую, чтобы снизить риск еще одного нападения Израиля на иранскую территорию. По словам издания, высокопоставленные чиновники службы безопасности угрожают решительно ответить на любое нападение, независимо от того, откуда оно происходит.

Израиль уничтожил командира "Хезболлы", ответственного за ракетные атаки

Между тем арабские СМИ опубликовали в субботу кадры, свидетельствующие о том, что ракетный катер ВМС Израиля пересек Суэцкий канал и сейчас находится в Красном море с современной пусковой установкой, способной запускать усовершенствованную ракету LORA, которую разработала компания Israel Aerospace Industries, а ее дальность составляет 400 км.

Центральное командование США в начале воскресенья сообщило, что в регион прибыл бомбардировщик B-52.

Дополнение

Ранее в субботу верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» на нападения на Иран и его союзников.

«Враги, будь то сионистский режим или Соединенные Штаты Америки, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранской нацией и фронтом сопротивления», - заявил Хаменеи в видеоролике, опубликованном иранскими государственными СМИ.