Израиль уничтожил командира "Хезболлы", ответственного за ракетные атаки
Киев • УНН
Израильские военные ликвидировали Джафара Хадера Фаура, лидера «Бригады Насера» Хезболлы на юге Ливана. Командир руководил ракетными атаками на Израиль с октября 2023 года.
Израиль заявил о ликвидации лидера "Бригады Насера" Хезболлы на юге Ливана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного командира Хезболлы Джафара Хадера Фаура, который возглавлял ракетное подразделение "Бригады Насера". По данным израильской стороны, Фаур ответственен за многочисленные ракетные атаки на территорию Израиля, продолжавшиеся с октября 2023 года.
Военные Израиля утверждают, что смерть Фаура станет значительным ударом для Хезболлы, которая активно поддерживает свои боевые позиции на юге Ливана и регулярно осуществляет обстрелы израильской территории. Ливанская группировка пока не обнародовала никаких комментариев и официально не подтвердила гибель своего командира.
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