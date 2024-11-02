Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом"
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес Израиля и США. В видеообращении он пообещал ответить на действия против Ирана и его союзников, не уточнив время и масштаб возможной атаки.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Детали
"Враги, будь то сионистский режим или США, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранским народом и фронтом сопротивления", - заявил Хаменеи в видеообращении.
Верховный лидер Ирана не уточнил ни время предполагаемой атаки, ни ее масштаб.
Американские военные действуют на базах по всему Ближнему Востоку, а некоторые войска сейчас укомплектованы батареей THAAD в Израиле.
Дополнение
26 октября Израиль атаковал военные цели в Иране.
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Издание Axios сообщало, что Иран планирует нападение на Израиль с территории Ирака.