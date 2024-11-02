Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом"

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 100381 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 106400 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 108300 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 130222 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 145408 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 141997 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 139891 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом"

Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом"

Киев  •  УНН

13:02 • 409 просмотра

Read in English

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес Израиля и США. В видеообращении он пообещал ответить на действия против Ирана и его союзников, не уточнив время и масштаб возможной атаки.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Детали

"Враги, будь то сионистский режим или США, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранским народом и фронтом сопротивления", - заявил Хаменеи в видеообращении.

Верховный лидер Ирана не уточнил ни время предполагаемой атаки, ни ее масштаб.

Американские военные действуют на базах по всему Ближнему Востоку, а некоторые войска сейчас укомплектованы батареей THAAD в Израиле.

Дополнение

26 октября Израиль атаковал военные цели в Иране.

Израиль уничтожил секретный командный центр ХАМАС в Газе26 октября 2024, 23:18 • 19881 просмотр

Издание Axios сообщало, что Иран планирует нападение на Израиль с территории Ирака.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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