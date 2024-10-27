Израиль уничтожил секретный командный центр ХАМАС в Газе
Киев • УНН
Израильские военные нанесли точный удар по командно-контрольному центру ХАМАС в бывшем складе в городе Газа. Перед атакой были приняты меры для минимизации рисков для гражданского населения.
Военно-воздушные силы Израиля осуществили точный удар по террористам, которые использовали командно-контрольный центр, встроенный в бывший склад в городе Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
Этот центр служил террористам ХАМАС для планирования и осуществления атак против израильских войск и Государства Израиль. Отмечается, что перед ударом были приняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданского населения, в частности использованы высокоточные боеприпасы, проведено воздушное наблюдение и привлечены дополнительные данные разведки.
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