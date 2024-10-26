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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
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Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль наносит удары по Ирану: в Тегеране прогремела серия взрывов

Израиль наносит удары по Ирану: в Тегеране прогремела серия взрывов

Киев  •  УНН

23:46 • 1424 просмотра

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ЦАХАЛ сообщает о точечных ударах по военным объектам в Иране в ответ на месяцы атак. Израиль заявляет о своем праве на самооборону после нападений на семи фронтах.

Израиль наносит удары по военным целям в Иране в ответ на атаки. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

Армия обороны Израиля объявила о проведении точечных ударов по военным целям в Иране в ответ на месяцы непрекращающихся атак со стороны иранского режима.

По информации ЦАХАЛ, с 7 октября Израиль подвергается атакам на семи фронтах, включая прямые удары с иранской территории.

Израиль подчеркивает свое право на самооборону, указывая, как и любая другая суверенная страна, он обязан защищать свои территории и граждан.

Израиль планировал удар по резиденциям руководителей Ирана - Bild24 октября 2024, 15:05 • 13948 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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