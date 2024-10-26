Израиль наносит удары по Ирану: в Тегеране прогремела серия взрывов
Киев • УНН
ЦАХАЛ сообщает о точечных ударах по военным объектам в Иране в ответ на месяцы атак. Израиль заявляет о своем праве на самооборону после нападений на семи фронтах.
Израиль наносит удары по военным целям в Иране в ответ на атаки. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
Армия обороны Израиля объявила о проведении точечных ударов по военным целям в Иране в ответ на месяцы непрекращающихся атак со стороны иранского режима.
По информации ЦАХАЛ, с 7 октября Израиль подвергается атакам на семи фронтах, включая прямые удары с иранской территории.
Израиль подчеркивает свое право на самооборону, указывая, как и любая другая суверенная страна, он обязан защищать свои территории и граждан.
Израиль планировал удар по резиденциям руководителей Ирана - Bild24 октября 2024, 15:05 • 13948 просмотров