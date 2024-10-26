Ізраїль завдає удари по Ірану: в Тегерані прогриміла серія вибухів
Київ • УНН
ЦАХАЛ повідомляє про точкові удари по військових об'єктах в Ірані у відповідь на місяці атак. Ізраїль заявляє про своє право на самооборону після нападів на семи фронтах.
Ізраїль завдає ударів по військовим цілям в Ірані у відповідь на атаки. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.
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Армія оборони Ізраїлю оголосила про проведення точкових ударів по військових цілях в Ірані у відповідь на місяці безперервних атак з боку іранського режиму.
За інформацією ЦАХАЛ, з 7 жовтня Ізраїль піддається атакам на семи фронтах, включаючи прямі удари з іранської території.
Ізраїль підкреслює своє право на самооборону, вказуючи, як будь-яка інша суверенна країна, він має обов’язок захищати свої території та громадян.
Ізраїль планував удар по резиденціям керівників Ірану - Bild24.10.24, 18:05 • 15164 перегляди