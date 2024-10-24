Ізраїль планував удар по резиденціям керівників Ірану - Bild
Київ • УНН
Ізраїль розробив детальний план удару у відповідь по резиденціях керівників Ірану та військових об'єктах. План довелося відкласти через витік секретних документів Пентагону.
Ізраїльський телеканал Channel 14 повідомляв, що ЦАХАЛ і спецслужби представили прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху детальний план удару у відповідь за іранський ракетний обстріл 1 жовтня. В ньому йшлося, що серед інших цілей, також житло членів іранського режиму. Однак Ізраїль був змушений відкласти можливу атаку, оскільки США оприлюднили подробиці планування.
Пише УНН із посиланням на The Times і Bild.
За даними ЗМІ, як можливі цілі було визначено іранські нафтовидобувні об'єкти і військові об'єкти, а також резиденції членів іранського режиму. Але витік секретних документів Пентагону відклав ізраїльський контрнаступ проти Ірану.
Згідно зі статтею, що цитує анонімне джерело в розвідці, знайоме з ходом ізраїльських обговорень, Ізраїль стурбований тим, що, хоча у витоку не було названо жодних потенційних цілей, надані деталі можуть допомогти Ірану передбачити певні моделі атак.
The Times повідомляє, що Ізраїль розробив альтернативний план, але перш ніж діяти, він має піддати його військовим випробуванням.
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