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Трамп критикує адміністрацію Байдена через витік даних про підготовку удару Ізраїлю по Ірану

Київ • УНН

 • 20766 перегляди

Дональд Трамп засудив витік секретних документів про підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. ФБР розпочало розслідування несанкціонованої публікації цих матеріалів, що може загострити напруженість у регіоні.

Трамп критикує адміністрацію Байдена через витік даних про підготовку удару Ізраїлю по Ірану

Колишній президент США Дональд Трамп критикує адміністрацію Байдена за витік секретних документів, які детально описують підготовку Ізраїлю до потенційного удару у відповідь по Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Колишній президент США і нині кандидат на пост глави держави від республіканців Трамп назвав подію цю "поганим явищем".

Ви можете собі уявити, щоб хтось це робив? Це ворог. Я думаю, що це можливо, ворог зсередини. Ми просто не можемо більше зазнавати цієї некомпетентності,

- заявив республіканець.

У свою чергу, ФБР у вівторок заявило, що розслідує несанкціоновану публікацію цих документів.

Нагадаємо

У мережі з'явилися секретні документи про підготовку ізраїльських ВПС до атаки на Іран. США розпочали розслідування витоку інформації, що може загострити напруженість у регіоні.

Дана інформація стала доступною в інтернеті 18 жовтня, після публікації документів у Telegram-каналі Middle East Spectator.

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, мають гриф "цілком таємно" і призначені лише для перегляду Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Велику Британію. Одне з джерел підтвердило їх автентичність.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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