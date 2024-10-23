Трамп критикує адміністрацію Байдена через витік даних про підготовку удару Ізраїлю по Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп засудив витік секретних документів про підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. ФБР розпочало розслідування несанкціонованої публікації цих матеріалів, що може загострити напруженість у регіоні.
Колишній президент США Дональд Трамп критикує адміністрацію Байдена за витік секретних документів, які детально описують підготовку Ізраїлю до потенційного удару у відповідь по Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Колишній президент США і нині кандидат на пост глави держави від республіканців Трамп назвав подію цю "поганим явищем".
Ви можете собі уявити, щоб хтось це робив? Це ворог. Я думаю, що це можливо, ворог зсередини. Ми просто не можемо більше зазнавати цієї некомпетентності,
У свою чергу, ФБР у вівторок заявило, що розслідує несанкціоновану публікацію цих документів.
Нагадаємо
У мережі з'явилися секретні документи про підготовку ізраїльських ВПС до атаки на Іран. США розпочали розслідування витоку інформації, що може загострити напруженість у регіоні.
Дана інформація стала доступною в інтернеті 18 жовтня, після публікації документів у Telegram-каналі Middle East Spectator.
Документи, датовані 15 і 16 жовтня, мають гриф "цілком таємно" і призначені лише для перегляду Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Велику Британію. Одне з джерел підтвердило їх автентичність.