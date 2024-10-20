США розслідують витік секретних планів Ізраїлю щодо атаки на Іран
Київ • УНН
У мережі з'явилися секретні документи про підготовку ізраїльських ВПС до атаки на Іран. США розпочали розслідування витоку інформації, що може загострити напруженість у регіоні.
США розслідують витік секретної інформації про плани Ізраїлю щодо атаки на Іран. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Дана інформація стала доступною в інтернеті 18 жовтня, після публікації документів у Telegram-каналі Middle East Spectator.
Документи, датовані 15 і 16 жовтня, мають гриф "цілком таємно" і призначені лише для перегляду Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Великобританію. Одне з джерел підтвердило їх автентичність.
Згідно з витоками, в документах йдеться про підготовку ізраїльських ВПС до атаки на наземні цілі в Ірані, зокрема про використання ракет. Ця ситуація викликає занепокоєння в міжнародній спільноті, адже може загострити вже і без того напружені відносини в регіоні. Розслідування триває, а реакція Вашингтона на ці події залишається невизначеною.
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