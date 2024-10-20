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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3842 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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США розслідують витік секретних планів Ізраїлю щодо атаки на Іран

Київ • УНН

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У мережі з'явилися секретні документи про підготовку ізраїльських ВПС до атаки на Іран. США розпочали розслідування витоку інформації, що може загострити напруженість у регіоні.

США розслідують витік секретних планів Ізраїлю щодо атаки на Іран

США розслідують витік секретної інформації про плани Ізраїлю щодо атаки на Іран. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Дана інформація стала доступною в інтернеті 18 жовтня, після публікації документів у Telegram-каналі Middle East Spectator.

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, мають гриф "цілком таємно" і призначені лише для перегляду Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Великобританію. Одне з джерел підтвердило їх автентичність.

Згідно з витоками, в документах йдеться про підготовку ізраїльських ВПС до атаки на наземні цілі в Ірані, зокрема про використання ракет. Ця ситуація викликає занепокоєння в міжнародній спільноті, адже може загострити вже і без того напружені відносини в регіоні. Розслідування триває, а реакція Вашингтона на ці події залишається невизначеною.

Кібератака у Тайваню: Великий витік даних загрожує національній безпеці01.03.24, 06:52 • 35274 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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