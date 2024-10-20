США расследуют утечку секретных планов Израиля по атаке на Иран

США расследуют утечку секретной информации о планах Израиля по атаке на Иран. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Данная информация стала доступной в интернете 18 октября, после публикации документов в Telegram-канале Middle East Spectator.

Документы, датированные 15 и 16 октября, имеют гриф «совершенно секретно» и предназначены только для просмотра Соединенными Штатами и их союзниками, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию. Один из источников подтвердил их подлинность.

Согласно утечкам, в документах говорится о подготовке израильских ВВС к атаке на наземные цели в Иране, в частности об использовании ракет. Эта ситуация вызывает беспокойство в международном сообществе, ведь может обострить уже и без того напряженные отношения в регионе. Расследование продолжается, а реакция Вашингтона на эти события остается неопределенной.

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